تحديد مصير «فلاشينغ ميدوز» في يونيو

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أكد منظمو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، «فلاشينغ ميدوز» النية لإقامتها في موعدها المحدد، بين 31 أغسطس و13 سبتمبر المقبلين ولكن القرار النهائي سيتخذ في يونيو المقبل.

وقال مايك داوسي الرئيس التنفيذي للاتحاد الأميركي لكرة المضرب في مؤتمر عبر الفيديو «لا نستبعد أي سيناريو، لكن في الوقت الحالي اللعب بدون جمهور، مستبعد جدا». وتأتي تعليقات داوسي في الوقت الذي تستخدم فيه صالة المركز الوطني لكرة المضرب في نيويورك كمستشفى مؤقت لعلاج المصابين بوباء فيروس كورونا، في حين تم تحويل الملاعب المغطاة إلى مستشفيات، وملعب لويس أرمسترونغ إلى منطقة لتجميع الوجبات الغذائية للمرضى.