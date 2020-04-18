«الترايثلون» تطلق سباق التحدي عن بُعد اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تواصل جمعية الإمارات للترايثلون مبادراتها الرياضية المجتمعية، لدعم الرياضيين خلال فترة توقف النشاط بعد تفشي وباء «كورونا»، وبالتعاون مع مبادرة رجل الأعمال الإماراتي جمال الشعفار المعروفة باسم #تحدي_جمال_الشعفار، ينطلق صباح اليوم، سباق التحدي الذي يضم لاعبي ترايثلون، من عدة دول عربية، ومن بينهم لاعبون من أصحاب الهمم من أربع دول عربية، ووضعت اللجنة المنظمة للتحدي اللمسات الأخيرة على آلية مشاركة اللاعبين واحتساب نتائج السباق عن بعد.

وتشتمل منافسات البطولة على مجموعتين؛ حيث خصصت المجموعة الأولى للدراجات اليدوية، والمجموعة الثانية للكراسي المتحركة، فيما سيشارك بعض من لاعبي المنتخب ومحبي رياضة الترايثلون في تمارين الدراجات في وقت واحد.

وأوضح خالد عبدالكريم الفهيم رئيس مجلس إدارة ترايثلون الإمارات، أن الجمعية حرصت على مواصلة نشاطها سواء بابتكار أساليب جديدة للتدريب، أو مواصلة بطولاتها، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً.

وأكد أن التحدي كبير، لكن تم الالتزام بكل الضوابط والاشتراطات الصحية اللازمة ووفقاً لتوجيهات الدولة وإرشاداتها للاحتراز من فيروس «كورونا»، وأثنى رجل الأعمال جمال الشعفار على جهود الجمعية الملموسة في نشر رياضة الترايثلون بشكل خاص وتشجيع الرياضيين بتلك المبادرات المجتمعية.