" متعة الرياضة عن بعد" خدمة مجتمعية جديدة تطلقها مؤسسة زايد العليا

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمة مجتمعية جديدة بعنوان "الرياضة والمرح لأصحاب الهمم – التدريب عند بعد "شملت الرياضيين منتسبي الأندية الرياضية والمراكز التابعة للمؤسسّة على مستوى إمارة ابوظبي، ومتخطية الحدود المحلية والإقليمية إلى المنطقة العربية، توسعت من خلالها في التواصل مع أصحاب الهمم الرياضيين منتسبي جمعية الغد المشرق لرعاية الفئات الخاصة في مصر، والالمبياد الخاص البحريني بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي.



ويجرى خلال تلك المبادرة تزويد هؤلاء الرياضيين أصحاب الهمم بالبرامج التي تدعم التواصل عن بعد لتقديم حصص تدريبية يقدمها كوادر المؤسسّة من المدربين منتسبي الأندية ومعلمي التربية الرياضية بالمراكز التابعة لها للحفاظ على لياقتهم ولاستمرارية النشاط، بما يتوافق مع جهود الدولة الإنسانية للعمل على مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "



وصرح إسماعيل المرازيق مدير إدارة الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا أن برنامج " متعة الرياضة عن بعد " تم تنفيذها بالنسبة للطلبة منتسبي المؤسسة في الأندية الرياضية والمراكز التابعة لها على مستوى إمارة ابوظبي في مناطق ابوظبي والعين والظفرة الهدف منها المحافظة على استمرار النشاط الرياضي وعدم توقف أصحاب الهمم عن ممارسة الأنشطة والبرامج والتمرينات الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية، وإستمرار التواصل معهم من خلال مدربيهم في الأندية ومعلمي التربية الرياضية بالمراكز



واضاف أن تنفيذ البرنامج يتم عبر تقنيات الأتصال المرئي التي وفرتها إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة، ويأتي لضمان فاعلية تقديم الخدمات للمنتفعين منتسبي المؤسسة، وضمن الإجراءات الإحترازية التي يتم اتخاذها لجميع مؤسسات الدولة نتيجة للوضع الطارئ الذي تمر به الدولة والعالم وحفاظا على سلامة الجميع، وتماشيا مع التعميمات الصادرة من الجهات المختصة، بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



ومن ناحيته اشار سيف النعيمي مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم إلى ان طبيعة الحصص الرياضية التي يتم تقديمها متنوعة ومختلفة حسب المتلقي من صاحب الهمة، حيث يجري التعامل بشكل مختلف مع كل إعاقة حسب المستطاع، ويتم تقديم التمارين الرياضية بشكل مبسط وسهل ليتمكن المتلقي من الاستيعاب والتجاوب مع المعلم والمدرب، مشيراً إلى ان الحصة الرياضية تستغرق 30 دقيقة، وهناك فرصة لمشاركة اولياء الأمور في التدريب والاستفادة من توجيهات المدربين والمعلمين ومتابعة ابنائهم.



وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج لصالح عدد من أصحاب الهمم الرياضيين منتسبي الأولمبياد الخاص البحريني بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ، وجمعية أصدقاء الغد المشرق، وللجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي ، قال سيف النعيمي : تمثل استجابة وتجاوباً مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات من دعم، ومساعدة اشقائنا وأبنائنا في الدول الشقيقة الذين فرضت عليهم الظروف الالتزام بالبيوت، ويستفيد من المبادرة 38 لاعباً ، منهم 13 لاعب من الأولمبياد الخاص البحريني بإشراف مدرب، و 15 لاعب من جمعية الغد المشرق المصرية بإشراف ثلاثة مدربين، و10 لاعبين بإشراف مدرب من الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي.



وذكر النعيمي ان عدد المستفيدين من تطبيق مبادر الرياضة عن بعد بالنسبة لمنتسبي مؤسسة زايد العليا وصل إلى 393 من أصحاب الهمم منهم 196 في ابوظبي 128 من الذكور و68 من الإناث، وفي منطقة العين 119 منهم 51 من الذكور و68 من الإناث ، وفي منطقة الظفرة 78 منهم 47 من الذكور 31 من الإناث ، ويشرف على تنفيذ المبادرة كوادر المؤسسة من المدربين ومعلمي التربية الرياضية.

من ناحيته أعرب الدكتور محمد فتحي استشاري تربية رياضية معدّلة بجمعية أصدقاء الغد المشرق لرعاية الفئات الخاصة في مصر عن شكره وتقديره لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ولدولة الإمارت العربية المتحدة على تنفيذ المبادرة التي تسهم في حفاظ منتسبي الجميعة على لياقتهم البدنية الحركية والنفسية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها دول العالم، والتزام الجميع البقاء في بيوتهم للحفاظ على سلامة الجميع، متمنياً لمؤسسة زايد ولكافة كوادرها التوفيق في عملهم ولدولة الإمارت التقدم والنماء.



من جانبه وجه الكابتن منير عصمت مدرب بمركز صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد التابع للجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي الشكر والتقدير لدولة ألإمارات ولمؤسسة زايد العليا على تلك المبادرة، وقال تلقينا المبادرة بصدر رحب لما فيها من صالح أبنائنا من أصحاب الهمم، تم تطويرها لتشمل إلى جانب الشق الرياضي الشق النفسي التربوي المهني والدعم النفسي، هذه المبادرة بداية لمشاريع مستقبلية بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تشمل تبادل الخبرات والتجارب والتفكير بمشاريع تعود بالنفع على المستفيدين من خدمات الجانبين.