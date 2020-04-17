خسارة 6.5 ملايين إسترليني لا تمنع جوشوا من قتال فيوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يصر الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، على استعداده لخوض قتال ضخم ضد مواطنه تايسون فيوري على الوزن الثقيل، وراء الأبواب المغلقة أي بدون جمهور، حتى إذا كلفهما ذلك ما يقرب من خسارة 6.5 مليون جنيه إسترليني.

والمواجهة بين جوشوا وفيوري، كان يتوقع أن تكون أغنى قتال في تاريخ الملاكمة بإنجلترا، قبل تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي العالمي، ولكن جوشوا يصر على لعب المباراة حتى بدون مشجعين، خوفاً من عدم إيجاد فرصة ثانية لقتال فيوري.

وكشف المسؤول عن الترويج للمباراة، إيدي هيرن، لموقع "ميل"، أن جوشوا، أكد له قبوله مواجهة فيوري قريباً، حتى إذا جرت المباراة خلف الأبواب المغلقة، لأنه لا يعتقد أن تايسون فيوري، سيكون موجوداً إذا تم تأجيل المباراة إلى أوائل العام المقبل.

وأكد جوشوا أنه مستعد للقتال بخسارة 6.4 مليون جنيه إسترليني، عن المقابل المالي المتفق عليه، ولفت إلى أن غياب الجمهور، سيكون مؤثراً على أداء الملاكمين، لكن نتيجة المباراة ستظل محفوظة في ذاكرة التاريخ الرياضي.

ويتدرب فيوري خلال فترة الحجر الصحي، بالجري وركوب الدراجات، فيما كشف جوشوا، أنه ليس لديه صالة رياضية أو مسبح في منزله، بل يعيش في منزل عائلته مع أمه وابنة أخيه وابنه وابن عمه، في الحجر الصحي.