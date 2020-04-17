مجلس دبي الرياضي يطلق "تحدي الطواف الافتراضي"

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم "تحدي الطواف الافتراضي" للدراجات الهوائية ضمن حملة "مضمارك في بيتك" الذي تهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل وذلك في إطار مبادرته الرائدة "خلك نشيط، وخلك سليم be fit, be safe " التي انطلقت من دبي ووصلت إلى الملايين في العالم، وتفاعل معها الأفراد من مختلف الجنسيات والمؤسسات الرياضية والإعلامية ومراكز التدريب المتخصصة من داخل وخارج الدولة كونها تهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضة وتمارين النشاط البدني داخل المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

ويتضمن التحدي 5 مراحل مختلفة تقام كل مرحلة في يوم منفرد، وتنطلق المنافسات في الساعة الخامسة مساء يوم الأحد 19 أبريل الجاري وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 23 أبريل 2020، وتحمل المرحلة الأولى اسم "القدرة" وتبلغ مسافتها 85 كيلومترًا ويمكن المشاركة فيها من الساعة الخامسة مساء الأحد حتى الثامنة مساءًا، وتنطلق المرحلة الثانية يوم الاثنين وتحمل اسم "ند الشبا" وتبلغ مسافتها 8.2 كيلومترات، فيما تنطلق المرحلة الثالثة يوم الثلاثاء وتحمل اسم "حتا - الحلقة الخضراء" وتمتد لمسافة 8.5 كيلومترا، وتحمل المرحلة الرابعة اسم "جميرا كايت بيتش" وتقام يوم الأربعاء وتمتد لمسافة 8 كيلومترات، وتقام المرحلة الخامسة يوم الخميس وتحمل اسم "حديقة مشرف" وتمتد لمسافة 4.4 كيلومترات.

ويمكن للجمهور من كافة الجنسيات ومختلف الأعمار والمستويات البدنية المشاركة في التحدي من خلال تطبيق مجلس دبي الرياضي للدراجات الهوائية Dubai cycling، الموجود على كافة متاجر التطبيقات للأندرويد والأبل أي أو إس، الذي يتيح الفرصة لمشاركة هواة رياضة الدراجات الهوائية من المحترفين والمبتدئين، ويمكن تشغيله على الهواتف الذكية وهو متوافق مع كافة الساعات الذكية.

ويجب على الراغبين في المشاركة بالتحدي التسجيل في تطبيق المجلس للدراجات الهوائية وتشغيله أثناء السباق على أن يكون الهاتف موصولًا بشبكة الانترنت، كما تتطلب المشاركة في التحدي إرفاق جهاز تاكس الذكي التفاعلي المخصص للتدريب المنزلي مع الدراجة الهوائية المستخدمة في السباق حتى يمكن احتساب مسافة السباق بدقة، ويقوم المشارك بموافقة الجهاز مع الهاتف، ثم يختار سباق تحدي الطواف الافتراضي من بين السباقات الموجودة في التطبيق، ويبدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة القدرة وسيظهر التطبيق خريطة المضمار الخاص بكل مرحلة ويبين المكان الذي يفترض أنه يكون فيه المتسابق على المضمار حسب سرعته، وفي نهاية كل مرحلة يظهر الوقت الذي حققه المتسابق، وسيتم الإعلان عن النتائج في نهاية التحدي.

وخصص مجلس دبي الرياضي جوائز للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في مجموع مراحل السباق والمقدمة من "سايكل هب"، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على دراجة آليز المتخصصة للمحترفين، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 6 خدمات صيانة للدراجة من الباقة الذهبية لسايكل هب، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على الحذاء الفاخر من نوع s-works road 7 المخصص لسباقات الدراجات الهوائية، كما يحصل الفائز بالمركز الرابع على خوذة رأس من نوع بريفيل المخصصة للدارجات الهوائية، ويحصل الفائز بالمركز الخامس على خدمات ممتاز من سايكل هب، فيما يحصل الفائزين من المركز السادس حتى المركز العاشر على حقيبة أدوات صيانة الدراجات الهوائية.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق الأسبوع الماضي تحدي سباق السبرينت (تحدي السرعة) الذي يعد مرحلة تمهيدية لتحدي الطواف الافتراضي وتنافس فيه هواة الدراجات الهوائية على مسافة 2.1 كيلومترًا.

وتعد رياضة الدراجات الهوائية من أكثر الرياضات انتشارًا في العالم وتحظى بشعبية كبيرة في دولة الإمارات خاصة مع انتشار المضامير المصممة على أحدث المعايير الدولية واستضافة الدولة لأشهر بطولات الدراجات الهوائية العالمية كل عام.