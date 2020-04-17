الفتى الذهبي بطل «تحدي الثلاثاء» العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن بلقب بطولة «تحدي الثلاثاء» التي ينظمها الموقع الشطرنجي العالمي «تشيس. كوم»، واكتسح نخبة من أبطال العالم، في البطولة التي شارك فيها 1126 لاعباً من جميع أنحاء العالم، وأقيمت ضمن حملة «خلك في البيت».

ونجح بطلنا في الفوز بجميع مبارياته الثماني الأولى وكان أصعبها أمام الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسيف، واستطاع «الفتى الذهبي» قلب الأفضلية لصالحه في مرحلة ضغط الوقت، قبيل نهاية المباراة، ثم اكتفى بالتعادل في الجولة التاسعة والأخيرة مع المصنف الرابع عالمياً الروسي نيبومياتشي، ورغم أنه كان يملك الأفضلية؛ لكنه آثر عدم المجازفة، حيث كان التعادل كافياً لتحقيق لقب البطولة ليحصل على 8.5 نقاط من 9 جولات.

وتساوى في المركز الثاني 7 لاعبين برصيد 8 نقاط، بينما حصلت بطلة العالم السابقة الأوكرانية ألكسندرا كوستنيوك على جائزة أفضل لاعبة في البطولة برصيد 7 نقاط وشارك بالبطولة 1126 لاعباً من جميع أنحاء العالم.

أقيمت المنافسات بنظام الشطرنج الخاطف «الافتراضي» وشارك في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم وفي مقدمتهم المصنف الأول عالمياً للشطرنج الخاطف الأمريكي الأستاذ الدولي الكبير هيكارو ناكامورا وبطل العالم للشطرنج الخاطف 3 مرات الأستاذ الدولي الروسي الكبير الكسندر جريتشوك، والبطل الهولندي انيش جيري والمصنف الرابع عالمياً الروسي أيان نيبومياتشي.