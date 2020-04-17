«الترايثلون» يشيد بالمبادرة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد الاتحاد الدولي للترايثلون بالمبادرة الاجتماعية الرياضية، التي أطلقتها جمعية الإمارات للترايثلون للتدريب الافتراضي عن بعد، بمشاركة رياضيين من مختلف الدول العربية، التي شهدت إقبالاً كبيراً خلال فترة البقاء في المنزل للوقاية من تفشي فيروس «كورونا»، وأثنت ماري سول كسادو رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون على ما تقوم به جمعية الإمارات للترايثلون ومشاركتها المجتمعية الفعالة في ظل الظروف الحالية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، أمس، عبر الاتصال المرئي مع رؤساء اتحادات الترايثلون الآسيوية، بمشاركة خالد الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون رئيس اتحاد غرب آسيا، وعدد من رؤساء الاتحادات.