تتويج الروسي ارتيمييف بلقب بطولة خلك في البيت لأساتذة الشطرنج

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

توج الروسي فلاديسلاف ارتيمييف بلقب بطولة خلك في البيت لأساتذة الشطرنج عن بعد التي اختتمت اخيراً و نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وحل بالمركز الثاني الأوكراني اوليكسندر بورتنك، فيما جاء بالمرتبة الثالثة الروسي دانييل دوبوف، في حين حصدت على جائزة أفضل لاعبة في البطولة الأستاذة الدولية الكبيرة البولندية انا كوبيكا، كما شهدت البطولة مشاركة قياسية من قبل حملة الألقاب الشطرنجية الرفيعة، وبلغ عددهم 1146 لاعباً ولاعبة، يمثلون 106 دولة،

حيث لم يسبق من قبل التفاعل بالبطولات العالمية بهذا العدد الكبير على نظام الشطرنج الخاطف الذي شهد مشاركة 80 لاعباً من أفضل 100 لاعب مسجلين في الاتحاد الدولي للشطرنج، إلى جانب مشاركة : 338 أستاذ دولي كبير ، 331 أستاذ دولي ، 362 أستاذ اتحاد دولي ، 103 أستاذ وطني ، 104 مرشح أستاذ دولي.

كما شارك في البطولة المصنف الأول في العالم بالشطرنج الخاطف هيكارو ناكامورا من الولايات المتحدة، والمصنف الثالث فاشير لاغراف من فرنسا، ووصيف بطل العالم بالشطرنج الكلاسيكي فابيانو كاروانا من الولايات المتحدة، وسادس العالم الروسي الكسندر جريشوك، والهولندي أنيش جيري المصنف العاشر، إضافة لأفضل لاعب في آسيا الهندي نيهال سارين.

ومن الإمارات شارك نخبة من نجوم اللعبة أبرزهم الاستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، والاستاذ الدولي عمر نعمان، والاستاذ الدولي عمران الحوسني، وأساتذة الاتحاد الدولي فيصل كشواني وابراهيم الخوري واحمد الخوري إضافة إلى المرشحة للأستاذة الدولية روضة عيسى السركال.