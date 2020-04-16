"اتحاد الغولف" انجازات غير مسبوقة رغم كورونا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

شهد موسم اتحاد الامارات للغولف 2019/2020 العديد من المكاسب والإنجازات الغير مسبوقة على مستوى اللعبة ولاعبيها محلياً وخارجياً عزز تنفيذ الاتحاد لروزنامة انشطته وبطولاته بمختلف الفئات العمرية للبنين والفتيات على مستوى الفرقي والفردي

اشتملت الروزنامة على أكثر من 36 نشاط وبطولة محلية وخارجية الى جانب المعسكرات الداخلية والخارجية، بالإضافة لورش العمل، سبقت الخطوات الاحترازية من انتشار فايروس كورونا، "كوفيد 19" والتي تم تطبيقها على ارض الواقع على مستوى الاتحاد والأندية المنظوية تحت مظلة الاتحاد.

وأعلن خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الامارات العربية للغولف، ان موسم اللعبة سنوياً يبدأ في شهر أكتوبر ولغاية يونيو، وعلى مستوى البطولات المحلية تم تنظيم 6 بطولات شهرية، بالإضافة الى بطولة وسام الاستحقاق وبطولة كأس دبي وبطولة فالدون والابرز هي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هذا الى جانب مشاركة لاعبين من الجنسين ولمختلف الاعمار السنية في معظم البطولات التي تنظمها اندية الغولف بالدولة والدوائر والمؤسسات والشركات الخاصة على مدار الأسبوع وابرزها بطولة سوق دبي الحرة.

وعن المشاركة في البطولات الخارجية قال : ضمن اجندتنا التي تم تنفيذها 7 بطولات خارجية هذا الموسم، وكانت البداية في بطولة الرواد بجمهورية مصر العربية، ومن ثم بطولة اسيا والمحيط الهادي لشباب الغولف شهر أغسطس، والمشاركة في البطولة الاسيوية المفتوحة للرجال سبتمبر في الصين، ومن ثم المشاركة في البطولة العربية للمراحل السنية (الشباب والناشئين والاشبال والفتيات) بجمهورية مصر العربية خلال سبتمبر 2019.

شارك منتخبنا في البطولة العربية 39 للرجال في المملكة المغربية خلال ديسمبر، هذا بالإضافة للمشاركة في البطولات الخليجية في سلطنة عمان لجميع المنتخبات (الرجال والشباب والناشئين والفتيات). بالإضافة لإنجاز أبناء الامارات خلال مشاركتهم في بطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي استضافتها أبوظبي مارس الماضي، ونالوا شرف تكريم امارات لهذه الفئة المجتمعية من أبناء الامارات.

كما شهد الموسم ظهور العديد من اللاعبين الواعدين في المراحل السنية ومثلوا الدعامة الرئيسة لمنتخبات قواعد اللعبة والذين حققوا النتائج المميزة والتتويج بالعديد من البطولات الخليجية والعربية على المستوين الفردي والفرقي محلياً وخليجياً وعربياً.

وأكد الشامسي في نهاية حديثه، حرص الاتحاد على تواجد أبناء وبنات الامارات في جميع البطولات الخليجية العربية والقارية والدولية، ويأتي ذلك وفق توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد ومتابعة من إخواننا أعضاء مجلس الإدارة بتوفير جل متطلبات النجاح لمنتخبنا والتي لا تغيب عن منصات التتويج.