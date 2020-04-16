سالم عبدالرحمن يكتسح أبطال العالم للشطرنج

المصدر: البيان الالكتروني

اكتسح الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن نخبة من أبطال العالم للشطرنج ضمن بطولة " تحدي الثلاثاء" التي ينظمها الموقع الشطرنجي العالمي تشيس . كوم و التي تلعب بنظام الشطرنج الخاطف ' الافتراضي'

حيث شارك في البطولة مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم و في مقدمتهم المصنف الأول عالميا للشطرنج الخاطف الأمريكي الأستاذ الدولي الكبير هيكارو ناكامورا بالإضافة إلى بطل العالم للشطرنج الخاطف 3 مرات الأستاذ الدولي الروسي الكبير الكسندر جريتشوك والبطل الهولندي انيش جيري والمصنف الرابع عالميا الروسي أيان نيبومياتشي

وتمكن الفتى الذهبي سالم عبدالرحمن من الفوز في جميع مبارياته الثمانية الأولى واكتفى بالتعادل في الجولة التاسعة والأخيرة مع المصنف الرابع عالميا الروسي أيان نيبومياتشي.

وظهر الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي بمستوى فني كبير اتسم بالدقة في الحسابات و المتعه كذلك، وكسب 8 جولات كامله كان أصعبها مباراته مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسيف بعد أن حصل الروسي على أفضلية جيده في وسط الدور ولكن البطل الإماراتي تمكن من قلب أفضلية المباراة لصالحه في مرحلة ضغط الوقت نهاية المباراة.

وفي الجولة الأخيرة حصل سالم عبدالرحمن على أفضلية ممتازه في مباراته مع المصنف الرابع عالميا الروسي نيبومياتشي ولكنه آثر عدم المجازفة حيث أن نتيجة التعادل كانت كافية لتحقيق لقب البطولة ليحصل على 8,5 نقاط من 9 جولات..

كما تساوى بالمركز الثاني 7 لاعبين كان أبرزهم الأستاذ الدولي الكبير الأرميني اندرسيان زافين والروسي أيان نيبومياتشي و الأمريكي جاتا كامسكي و الروسي ديمتري اوبلنسكيك برصيد ٨ نقاط بفارق نصف نقطة عن صاحب المركز الأول، بينما حصلت بطلة العالم السابقة الاوكرانية ألكسندرا كوستنيوك على جائزة أفضل لاعبة في البطولة برصيد 7 نقاط وشارك بالبطولة 1126 لاعبا من جميع أنحاء العالم.