دولي الترايثلون يشيد بمبادرة "التدريب عن بعد" الإماراتية

المصدر: وام

أشاد الاتحاد الدولي للترايثلون بالمبادرة المجتمعية الرياضية التي أطلقتها جمعية الإمارات للترايثلون للتدريب الافتراضي " عن بعد " بهدف محافظة الرياضيين على لياقتهم البدنية والفنية استعدادا لعودة النشاط، بمشاركة رياضيين من مختلف الدول العربية، والتي شهدت إقبالا كبيرا خلال المرحلة الأخيرة.

وأثنت ماري سول كسادو رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون على ما تقوم به جمعية الإمارات للترايثلون ومشاركتها المجتمعية الفعالة في ظل الظروف الحالية، وقدمت الشكر إلى دولة الإمارات لتميزها في استضافة بطولة العالم للترايثلون على مدار الأعوام الخمس الماضية، حتى أصبحت واحدة من أهم العواصم العالمية لهذه الرياضة، وقالت : " نتطلع إلى إقامة النسخة السادسة في أبوظبي قريبا بمجرد عودة النشاط الرياضي" .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي مع رؤساء اتحادات الترايثلون الآسيوية، بمشاركة خالد الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون رئيس اتحاد غرب آسيا، وعدد من رؤساء الاتحادات، حيث قدمت رئيس الاتحاد الدولي شرحا عن آخر المستجدات في الاتحاد الدولي للعبة، وتطرقت إلى كيفية إدارة الأزمة الصحية الراهنة وعن الخطط المستقبلية بعد انتهائها وعودة النشاط من جديد.

وقال خالد الفهيم إن الاجتماع استهدف التعرف على جهود الاتحادات في كيفية إدارة الأزمة، وتقديم المقترحات التي من شأنها المحافظة على لياقة اللاعبين، وحثهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة خلال فترة توقف الأنشطة في معظم الدول فضلا عن تبادل الآراء ووجهات النظر واستعراض أهم المقترحات الجديدة في كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة بما يضمن الاستمرار في تطوير اللعبة ونشرها.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على استمرار جمعية الإمارات للترايثلون في تقديم المبادرات المجتمعية لخدمة لاعبي الترايثلون والرياضات الأخرى.