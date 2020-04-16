كورونا يجمد الكرة الصفراء

أبدى المصنف الثاني عالمياً الإسباني رافايل نادال شكوكه في إمكانية إقامة دورات "كبيرة" في كرة التنس على المدى القريب بسبب فيروس كورونا المستجد الذي جمّد نشاطات الكرة الصفراء حتى يوليو المقبل، من ضمن الشلل شبه الكامل الذي تسببه به في عالم الرياضة.
وقال الماتادور : "كرة المضرب هي رياضة عالمية، ننتقل من بلد الى آخر، ويجب ان يتحرك عدد كبير من الناس. يبدو من الصعوبة بمكان بالنسبة إلي إقامة دورة كبيرة على المدى القريب".
وتوقفت منافسات اللعبة بشكل كامل منذ مطلع مارس الماضي مع بدء تفشي "كوفيد-19" الذي تسبب حتى أمس بوفاة أكثر من 131 ألف شخص حول العالم. وأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب، تمديد تعليق المنافسات حتى 13 يوليو على الأقل، بينما تأثرت مواعيد كبيرة في هذه الرياضة بالأزمة الراهنة، لاسيما بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والتي تم إلغاؤها للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما تم تأجيل بطولة رولان غاروس الفرنسية الى سبتمبر.
لكن نادال المتوج بـ 19 لقباً في الغراند سلام، منها 12 (رقم قياسي) في رولان غاروس التي تقام على ملاعب ترابية، رأى انه سيكون "من الصعب جدا" إقامة مباريات كرة المضرب خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، وهو اقتراح يتم درسه في رياضات أخرى أبرزها كرة القدم، لإنقاذ ما أمكن من الموسم الحالي.