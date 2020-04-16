«تسابق وأنت بالبيت».. سلسلة سباقات خيرية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلق سائق مصنع أودي للسيارات مايك روكنفيلر سلسلة سباقات افتراضية تحت شعار «تسابق وأنت بالبيت» #RaceHome، والتي ستقام من خلال لعبة بلايستيشن 4، وستخصص العائدات للأعمال الخيرية. ويتنافس في هذه المسابقة محبو أودي، ومحترفو ألعاب سباقات السيارات مرة واحدة في الأسبوع مع سائقي أودي لبطولة سباق السيارات السياحية الألمانية.

وقال بطل سباق السيارات السياحية الألمانية للعام 2013: «نظراً لتوقف السباقات الحقيقية في الوقت الحالي ، فإن ألعاب سباقات السيارات تشهد إقبالاً كبيراً». وأضاف: «سنتبع طريقتنا الخاصة في السباق، حيث تركز مبادرة «تسابق وأنت بالبيت» على السيارات الرياضية الكهربائية، والتي تنسجم مع سياسة أودي التي تركز على تغيير مفهوم التنقل. وقد اخترنا أجهزة اللعب، لأنها ستمكننا من الوصول إلى مجموعة كبيرة من الأشخاص».