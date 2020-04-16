أحمد عبد الملك: «التنس» نفّذ 75 % من برنامج الموسم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وصف اتحاد الإمارات للتنس الموسم الرياضي 2019-2020، بالناجح بالرغم من عدم استكماله، بسبب إجراءات احتواء فيروس «كورونا»، حيث تمكنت لجنة المسابقات من تنفيذ تنظيم غالبية البطولات، التي تنظم سنوياً من قبل اتحاد الإمارات بين محلية ودولية، إضافة إلى الدورات وورش العمل الداخلية.

وأكد أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أنه تم تنفيذ نحو 75 % من الخطة السنوية المعتمدة للاتحاد، قبل إيقاف النشاطات الرياضية، مؤكدا أنه بناء على توجيهات الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، تبحث اللجنة الفنية للاتحاد الخطة الفنية لمرحلة ما بعد انقضاء فيروس «كورونا»، وتنقسم لقسمين: الأولى في حالة عودة ممارسة التدريبات الرياضية في وقت قريب بحيث تستكمل البطولات لاحقاً، وخطة أخرى للاستعداد المبكر للموسم المقبل.