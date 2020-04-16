«اتحاد الدراجات» يعيد برمجة المنافسات

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

قرر مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه الدوري الذي عقده أمس بتقنية الاتصال المرئي عن بعد إلغاء بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الحالي وترحيل بطولات الإمارات للفردي العام والفردي والفرقي ضد الساعة لكافة الفئات لتقام في بداية الموسم الرياضي القادم كما اعتمد المجلس نتائج السباقات التي أقيمت هذا الموسم والتنسيق مع الأندية لاستلام جوائز هذه السباقات وأكد على أهمية تطبيق برامج التدريب عن بعد للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية تحت إشراف لجنة المنتخبات بهدف الحفاظ على مستواهم الفني والبدني.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص مجلس الإدارة برئاسة أسامه أحمد الشعفار على سلامة عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وإداريين وفنيين وحكام وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية .