«القوس والسهم» يرحب بطلبات العضوية الجديدة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم أن باب الانضمام إلى أسرة اللعبة سيكون مفتوحاً للجميع دائماً، وأن الهدف الأهم هو تعزيز انتشار هذه الرياضة الأولمبية ودعم مواهب أبناء دولة الإمارات، وذلك مع استقبال الاتحاد طلبات عضوية مقدمة من عدد من الأندية الراغبة بالانضمام إلى الاتحاد.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد عن بعد، بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد، وصلاح خادم الفلاسي نائب الرئيس، وحسن عبدالله المزروعي الأمين العام، وعبدالله محمد خوري رئيس لجنة الاستثمار والتسويق، وعبدالله الظنحاني رئيس لجنة الاتصال والإعلام.

وتم في الاجتماع التأكيد على أهمية المرحلة المقبلة وما بعد التوقف الحالي، بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، كما تم بحث اللوائح الفنية، التي سيتم اعتمادها في المسابقات المقبلة، وآليات تطوير المواهب الواعدة لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها.