رياضي يصنع كمامة للوقاية من «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قام حيدر طالب أربيع، عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، والأمين العالم للاتحاد العالمي للمعاقين، بصناعة واقٍ للوجه (ماسك) من أدوات بسيطة، وذلك للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وأشار حيدر طالب إلى أن الفكرة راودته من خلال النقص في الكمامات الطبية وعدم توفرها بسهولة، فكان استخدام أدوات متوفرة من الورق البلاستيك ولاصق الشعر لعمل الكمامات لتوفير الحماية اللازمة للأشخاص، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، موجهاً الشكر إلى مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم، على توفير الدعم والتشجيع في كافة المبادرات التي يقوم بها، والتي تهدف إلى تقديم أفضل رعاية لأصحاب الهمم وأسرهم.

الجدير بالذكر أن حيدر طالب، له الكثير من المبادرات المجتمعية الخاصة بأصحاب الهمم، ومنها الحصول على جائزة جينيس ريكورد من خلال استخدام الكرسي الكهربائي لأطول مسافة ممكنة.