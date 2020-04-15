اتحاد اليد" يطور 55 حكماًً وحكمة عن بعد "

المصدر: وام

وأكد عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكم أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة محمد عبدالكريم جلفار يوفر الدعم الكامل للحكام لتطوير مستواهم، وإحداث نقلة نوعية في كفاءة التحكيم الإماراتي.

وأوضح أن مشروع تطوير الحكام الحالي يتم على محورين، حيث يركز المحور الأول على الحكام الجدد والصغار والمبتدئين، ويتم من خلاله توفير الفيديوهات الخاصة بقوانين ولوائح التحكيم، وإرسالها للحكام عبر تطبيقات الاتصال المتفق عليها، للاطلاع عليها وتنفيذها من قبل الجميع، بإشراف ومساعدة ياسر سليم السكرتير الفني للحكام بالاتحاد الذي يطلع على أدائهم من خلال متابعته للفيديوهات الخاصة بهم وهم يطبقون اللوائح والقوانين، في الوقت نفسه الوقت الذي يجرون فيه تدريبات اللياقة البدنية المنزلية للحفاظ على جاهزيتهم البدنية.

وقال الكعبي : بعد كل فترة نقوم بعمل اختبارات عن بعد وهي مشتقة من برامج الاتحاد الدولي المتخصصة في تأهيل وتطوير الحكام، وهناك 3 ورش عمل أسبوعيا على مدار الأسابيع الأربع الأخيرة.

وأشار إلى أنه من خلال المتابعة والتقييم فإن الأداء مميز والاستفادة كبيرة، ونسب التطور تدعو للرضا والاطمئنان والتفاؤل، خاصة أنه يتم يوميا مراجعة كل محور تم الانتهاء من دراسته وتطبيقه قبل الانتقال لمحور جديد، وسنواصل المتابعة للتأكد من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وهذا البرنامج يستفيد منه 17 حكما وحكمة في الدولة في مراحل سنية تتراوح بين 12 و 30 سنة، للبنين والبنات .. لافتا إلى أنه سيتم قريبا عقد ورشة موسعة عبر الاتصال المرئي بشاشات كبيرة لمتابعة كل التفاصيل "أون لاين" والتأكد من سير كل الأمور كما هو مخطط لها.

وعن القسم الثاني المتمثل في الحكام الكبار .. يقول الكعبي إن ورش العمل الخاصة بالحكام الكبار تتضمن فيديوهات وتقارير وبرامج تدريب عن آخر المستجدات في قانون الاتحاد الدولي، ونحرص على إطلاعهم على الحالات التحكيمية الدقيقة ومراجعتها معهم لإكسابهم الخبرة اللازمة.

ولفت إلى أنه يستفيد من هذا البرنامج حوالي 38 حكما وحكمة في مختلف الفئات، وهم الحكام الذين يديرون بالفعل مسابقات الناشئين والشباب والكبار في المسابقات المحلية، ونسبة الرضا عن التطور في هذا المشروع كبيرة.



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