عائلة الهنائي تتنفس «الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تتنفس عائلة الهنائي، رياضة الجوجيتسو، وتنبض قلوب أفرادها بعشق التنافس والحماسة والانتصار، وتُعد الشقيقتان الكبرى والوسطى مها ومهرة من البطلات اللامعات في عالم الجوجيتسو، فيما ترسم الشقيقة الصغرى هناء، طريقها كاسم واعد في اللعبة، ومن الطبيعي أن تتركز أحاديثهن اليومية حول أفضل حركات التثبيت أو مجريات المباريات الحماسية، وتؤكد الشقيقات: «أن أجواء الأسرة والمنزل مليئة بالتفاؤل، ومن خلال تشجيع بعضنا البعض، نعمل على تطوير مهاراتنا ونتائجنا بشكل دائم، ولا بد من الإشادة بالدعم الذي نحظى به من الأسرة، فهي الداعم الرئيسي لنا، وتشد من أزرنا وهمتنا»، إلا أن هذه الأجواء شهدت تغيراً كبيراً في الآونة الأخيرة، فنتيجة أزمة انتشار فيروس «كورونا» السمتجد، والذي دفع إلى إغلاق المنشآت الرياضية والترفيهية بشكل مؤقت، ولم تتمكن الشقيقات من التدرب على رياضتهن المفضلة في خارج حدود المنزل، لكن هذا الواقع لم يتغلب على إصرارهن وعزيمتهن.

برنامج

و تحرص الشقيقات على متابعة النصائح والتوصيات الرياضية التي يقدمها البطلان وديمة اليافعي وفيصل الكتبي، وتقول الشقيقة الكبرى مها: ساهمت حملة التدريب في المنزل في تلبية احتياجاتنا وتطلعاتنا، كما زودتنا التمارين الرياضية المختلفة التي يقدمها البطلان وديمة وفيصل بمجموعة من أفكار التدريبات المتميزة».

إنجازات

وتُعد مهرة اللاعبة ذات الإنجازات الكبرى بين شقيقاتها، إذ حققت فضية فئة وزن 49 كغ ضمن الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018، لتصبح بذلك أول لاعبة إماراتية تحرز ميدالية على المستوى القاري، كما فازت ببرونزية بطولة العالم تحت 21 عاماً 2019، فيما حققت الشقيقة الكبرى إنجازات عدة منها برونزية في بطولة العالم تحت 21 عاماً وبطولة آسيا لفئة وزن 57 كغ.