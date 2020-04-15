«الشارقة للفروسية» يعلن الفائزين بمسابقة التصوير

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن نادي الشارقة للفروسية والسباق، على منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للنادي، عن أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي الرابعة للجواد العربي والتي نظمها النادي بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، حيث فاز المصور المواطن محمد حميد السويدي بالمركز الأول، وحل ثانياً المصور الهندي نيشار نامبياثيا محمد، وثالثاً مواطنه محمد نوفل، ونال الجائزة التقديرية المصور الفلبيني جيرالد سي ألكوران، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 95 مصوراً من 22 دولة بإجمالي 220 صورة تجسد جمال الخيل العربي، واشترطت المسابقة على أن تكون الصور حصرياً خلال مهرجان الشارقة الدولي 21 للجواد العربي، وللخيول المشاركة بالمهرجان الذي أقيم خلال مارس الماضي، وأشرفت على اختيار الصور عن بعد، لجنة تحكيمية متخصصة ضمت كلاً من سلطان محمد اليحيائي مدير عام النادي عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وأديب شعبان رئيس اتحاد المصورين العرب وميثم عبد الخالق عبودي عضو مجلس إدارة اتحاد المصورين العرب.