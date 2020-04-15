الوثائقيات الرياضية.. تعيد الجماهير إلى الملاعب

المصدر: دبي - خالد المهيري

مع توقف الدوريات والحياة الرياضية حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا عالمياً، بدأ الملل يتسلل إلى قلوب الجماهير العاشقة للإثارة، ولكن «البيان الرياضي»، اقترحت حلاً يجدد الحياة لمحبي الرياضة، وذلك عبر بعض الأفلام والمسلسلات الوثائقية الرياضية، والتي تستعيد أجواء الملاعب وتدخل إلى حياة النجوم.

أنطوان غريزمان - صناعة أسطورة

فيلم وثائقي من إنتاج شبكة ( Netflix )، ويتحدث عن مسيرة النجم الفرنسي ونادي برشلونة الإسباني أنطوان غريزمان، منذ بداية مسيرته مع نادي ريال سويداد الإسباني وصولاً إلى نادي أتلتيكو مدريد، وانتهاء بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

في سندرلاند حتى أموت

تستعرض هذه السلسلة الوثائقيّة، وهي من إنتاج (Netflix )، مسيرة نادي «سندرلاند» الإنجليزيّ لكرة القدم خلال موسم 2017-2018 وهو يحاول العودة بعد الهبوط من الدوريّ الممتاز، ويلقي الضوء على جانب نادراً ما نراه في عالم كرة القدم ولا تتم مناقشته في وسائل الإعلام.

كل شيء أو لا شيء - مانشستر سيتي

تخلد السلسلة الوثائقية، الموسم الذهبي (2017 - 2018) لمانشستر سيتي بقيادة المدرب الأسطورة جوارديولا وتحقيقهم للدوري الإنجليزي، وهي من إنتاج ( Amazon Prime )، وتسلط الضوء على القصص المؤثرة للاعبين والتعمق في حياتهم داخل الملعب وكل ما يدور في المباريات وغرفة تغيير الملابس.

قلب سيرجيو راموس

يتناول المسلسل الوثائقي من إنتاج ( Amazon Prime)، سيرة حياة المدافع الإسباني ونادي ريال مدريد سيرجيو راموس، وتدخل جوانب حياته العائلية وأسرار المباريات التي يشارك فيها، وما يدور خلف الكواليس، يكشفها هو والمقربون منه للمرة الأولى.

دييغو مارادونا

يركز الفيلم الوثائقي على مسيرة النجم الأرجنتيني الأسطوري دييغو مارادونا مع نادي نابولي الإيطالي صعوداً وسقوطاً، عبر 500 ساعة من اللقطات النادرة التي تعرض للمرة الأولى، وهو من إنتاج ( On The Corner وFilm4 Productions)، وتكشف عدداً من الجوانب المخفية للأسطورة الأرجنتيني الذي كان في يوم من الأيام بطلاً في إيطاليا، إلى أن انتهت مسيرته بنهاية غير سعيدة.

رونالدو

يقوم النجم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو بسرد مسيرته الناجحة في عام 2014 مع نادي ريال مدريد الإسباني والتي انتهت بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وصولاً إلى حصوله على جائزة الكرة الذهبية، وما رافقها من انتصارات على صعيد النادي الملكي، وانكسارات على صعيد المنتخب البرتغالي في مونديال البرازيل، وهو فيلم وثائقي من إنتاج (Universal Pictures).

الرقصة الأخيرة

مسلسل وثائقي من إنتاج ( Netflix )، يوثق قصة أحد أساطير كرة السلة وأنجح الفرق في تاريخ الرياضة، مايكل جوردان وفريق شيكاغو بولز في التسعينيات. ويتضمن المسلسل لقطات لم تعرض من قبل من موسم 1997-1998 حين كان الفريق يسعى لتحقيق لقبه السادس لبطولة الـNBA الشهيرة في ٨ سنوات، وسيعرض المسلسل يوم العشرين من الشهر الحالي.

الفريق الأول: نادي يوفنتوس

مسلسل وثائقي من إنتاج ( Netflix )، وهو من موسمين يروي قصة لاعبي نادي يوفنتوس الإيطالي في رحلتهم للظفر بلقب الدوري للمرة السابعة على التوالي والوصول إلى دوري أبطال أوروبا.