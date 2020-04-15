إرجاء ألعاب غرب آسيا البارالمبية إلى 2022

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا برئاسة الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد، عن تأجيل دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة لأصحاب الهمم إلى شهر فبراير 2022، والمقررة في البحرين، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول من نوعه للاتحاد عن طريق «الفيديو كونفرانس» وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها دول المنطقة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وناقش الاجتماع آخر تطورات الوضع العام في دول الاتحاد، في ظل توقف النشاط الرياضي، ومناقشة استعدادات اللجنة البارالمبية البحرينية لاستضافة الألعاب وفق الظروف الحالية.