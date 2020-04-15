سالم عبد الرحمن بطل شطرنج «خلك في البيت»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان الرياضي)

توج نجم الشطرنج الإماراتي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن ببطولة «خلك في البيت» المفتوحة للشطرنج عن بُعد التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية واستمرت على مدار 6 أيام بمشاركة 1431 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، وحل ثانياً المولدوفي فيوريل يورداكيسكو، وثالثاً الروسي قسطنطين لاندا، وكان الدور النهائي، شهد مشاركة 24 لاعباً، وتنطلق اليوم بطولة الأساتذة الدولية للشطرنج بطريقة اللعب عن بعد أيضاً، في ضوء مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة لتعزيز التفاعل مع الأنشطة والبطولات الرياضية عن بعد خلال فترة البقاء في المنازل.ويشارك في البطولة نحو 600 مشارك من نخبة نجوم اللعبة.