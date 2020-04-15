751 مشاركاً في «الماراثون المنزلي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد سباق «الماراثون المنزلي» الذي نظمه نادي 5:30 للجري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشركة آسيكس للمنتجات الرياضية، نجاحاً كبيراً، مع مشاركة 751 عداء من 62 جنسية مختلفة من داخل وخارج الدولة، والذي جاء في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط.. وخلك سليم» وضمن الحملة الوطنية «خلك في البيت» التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل، وفاز مرتضى ناصري بالمركز الأول في فئة الرجال بعد إنهائه السباق في زمن قدره 3:24 ساعات، وتلاه الإيطالي فاليريو سكامانيتي بزمن قدره 3:26 ساعات، وحل عباس كافوسي في المركز الثالث بزمن قدره 3:31 ساعات، وفي فئة السيدات فازت منى شارباف تابريز بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 3:59 ساعات، وجاءت الأيرلندية جيليان كلارك ثانية بزمن قدره 4:15 ساعات، وحلت الروسية إيرينا باكنوفيتش ثالثة بزمن قدره 4:37 ساعات، وشارك في السباق متنافسون من الكويت والسعودية، وعمان، والبحرين، والأردن، عبروا جميعًا عن سعادتهم بالمشاركة في أول سباق من نوعه في العالم، امتد لمسافة 42.195 كلم، وتنوعت أعمار المشاركين ما بين 18 سنة إلى 65 عاماً، من الرجال والنساء.

تفاعل كبير

وتفاعل أكثر من 9300 شخص مع السباق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما انتشر أكثر من 1100 فيديو لعدائين، تشجيعاً لزملائهم المشاركين في الماراثون، كما وصلت مبادرة «خلك نشيط وخلك سليم» خلال فترة الماراثون إلى أكثر من 30 مليون شخص حول العالم، خاصة بعد تفاعل وسائل الإعلام المختلفة مع الماراثون من قنوات تلفزيونية مثل قناة سي إن إن وقناة العربية وغيرها من القنوات الشهيرة على المستوى العالمي والعربي والمحلي، كما ساهم الاهتمام الواسع والنشر المكثف من الصحف المحلية والإقليمية العربية منها والإنجليزية في زيادة انتشار رسالة المبادرة، وكانت غالبية المشاركين في السباق من الرجال حيث شارك 527 من الرجال و224 من النساء، وتنوعت أعمار المشاركين ما بين 18 سنة إلى 65 عاماً.

تجربة غير مسبوقة

وعبرت إيرينا باكنوفيتش عن سعادتها بحصولها على المركز الثالث من بين عدد المشاركين الكبير، وقالت: «لقد خضت في هذا الماراثون تجربة غير مسبوقة، ففي البداية كنت أظن أن إقامة ماراثون كامل في المنزل تعد فكرة مصطنعة، ولكني خضتها بكل سعادة وأحببت كل خطوة قمت بها في السباق، خاصة بعد الشعور بأني حققت إنجازًا في حدث فريد من نوعه، لقد أعاد إلي هذا الماراثون الإحساس بالحياة الطبيعية بعد كل هذه الأيام التي قضيتها في المنزل»، وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط.. وخلك سليم» انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتشجّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البني في المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة، ويمكن للجمهور المشاركة من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج.

جوائز

يحصل الفائزون بالمراكز الأولى الثلاثة من الرجال والنساء على جوائز عينية من شركة آسيكس بالإضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في ماراثون موسكو، ويحصل العشرة الأوائل على اشتراك مجاني في نادي فيرتكس فيتنس للياقة البدنية، كما يحصل جميع المشاركين الذين أنهوا السباق على قميص آسيكس وميدالية المشاركة بالإضافة إلى شهادة مشاركة من النادي.