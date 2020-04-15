تأجيل بطولة أرامكو الدولية لغولف السيدات

المصدر: (جدة - البيان الرياضي)

تأجلت بطولة أرامكو السعودية الدولية للغولف للسيدات، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستكون أول بطولة غولف نسائية احترافية تستضيفها المملكة، في الفترة من 11-8 أكتوبر المقبل، وكان موعدها السابق محدداً خلال الشهر الماضي، حيث تعزى هذه القرارات إلى الظروف التي تفرضها جائحة فيروس «كورونا» على العالم حالياً.

وتقام منافسات البطولة على ملعب ونادي الغولف «رويال غرينز»، وتتضمن مواجهات بين نخبة من لاعبات الغولف في العالم، ويبلغ إجمالي مجموع الجوائز مليون دولار أمريكي، وتمثل البطولة حدثاً مهماً، بصفتها أول منافسة نسائية احترافية رفيعة المستوى في الغولف، وخطوة هامة في إطار التحوّل النوعي الذي تشهده المملكة وفق رؤية عام 2030.