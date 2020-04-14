751 عداء في سباق "الماراثون المنزلي"

المصدر: وام

شارك 751 عداء من 62 جنسية من داخل وخارج الدولة في "الماراثون المنزلي" الذي نظمه نادي " 5:30 للجري" بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة "آسيكس" للمنتجات الرياضية.

وجاء السباق في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط.. وخلك سليم" وضمن الحملة الوطنية "خلك في البيت".

وفاز الإيراني مرتضى ناصري بالمركز الأول في فئة الرجال بعد إنهائه السباق بزمن قدره 3:24 ساعة، تلاه الإيطالي فاليريو سكامانيتي في المركز الثاني بزمن 3:26 ساعة، وحل الإيراني عباس كافوسي في المركز الثالث بزمن 3:31 ساعة.

وفي فئة السيدات فازت الإيرانية منى شارباف تابريز بالمركز الأول بعد إنهائها السباق بزمن قدره 3:59 ساعة، وجاءت الأيرلندية جيليان كلارك في المركز الثاني بزمن 4:15 ساعة، وحلت الروسية إيرينا باكنوفيتش في المركز الثالث بزمن قدره 4:37 ساعة.

وشارك في السباق متنافسون من الكويت والسعودية، وعمان، والبحرين، والأردن، عبروا جميعا عن سعادتهم بالمشاركة في أول سباق من نوعه في العالم الذي امتد لمسافة 42195 كيلومترا، وتنوعت أعمار المشاركين ما بين 18 سنة و65 عاما، من الرجال والنساء.

ويحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى من الرجال والنساء على جوائز عينية من شركة "آسيكس" بالإضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في ماراثون موسكو، ويحصل العشرة الأوائل على اشتراك مجاني في نادي فيرتكس فيتنس للياقة البدنية، كما يحصل جميع المشاركين الذين أنهو السباق على قميص "آسيكس" وميدالية المشاركة بالإضافة إلى شهادة من النادي.

وتفاعل أكثر من 9300 شخص مع السباق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما انتشر أكثر من 1100 فيديو لعدائين تشجيعا لزملائهم المشاركين في الماراثون، ووصلت مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" خلال فترة الماراثون إلى أكثر من 30 مليون شخص حول العالم خاصة بعد تفاعل وسائل الإعلام المختلفة مع الماراثون من قنوات تلفزيونيه مثل قناة "سي إن إن" وقناة "العربية" وغيرها من القنوات على المستوى العالمي والعربي والمحلي.

وساهم الاهتمام الواسع والنشر المكثف من الصحف المحلية والإقليمية العربية منها والإنجليزية في زيادة انتشار رسالة المبادرة.. وكان غالبية المشاركين في السباق من الرجال حيث شارك 527 من الرجال و 224 من النساء.

وعبرت إيرينا باكنوفيتش عن سعادتها بحصولها على المركز الثالث وقالت " خضت في هذا الماراثون تجربة غير مسبوقة، ففي البداية كنت أظن أن إقامة ماراثون كامل في المنزل تعد فكرة مصطنعة، ولكني خضتها بكل سعادة وأحببت كل خطوة قمت بها في السباق، خاصة بعد الشعور بأني حققت إنجازا في حدث فريد من نوعه، لقد أعاد إلي هذا الماراثون الإحساس بالحياة الطبيعية بعد كل هذه الأيام التي قضيتها في المنزل".

وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط .. وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، وتشجع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البني في المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظا على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع.

ويجب على المشاركين استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.