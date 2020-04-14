أبوظبي تضرب موعداً مع "ملكة البساط" في أهم لحظة بتاريخ جوجيتسو السيدات

المصدر: وام

بعد أن شهدت بدايات عام 2019 أهم لحظة تاريخية في جوجيتسو الرجال بانطلاق منافسات "ملكة البساط" 9 مارس على صالة كوبر بوكس أرينا بمجمع الملكة اليزابيث الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن.. كانت كل الأنظار تتجه نحو أهم لحظة تاريخية في جوجيتسو السيدات وتحديدا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي التي تنظم أقوى وأهم بطولات عالمية على أرضها و خارجها من خلال سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام في أهم مدن العالم وهي موسكو وطوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو وأبوظبي ولندن.

و في الأول من نوفمبر عام 2019 كان كل محبي الألعاب القتالية في العالم، على موعد مع انطلاق أهم بطولة في التاريخ لجوجيتسو السيدات على لقب " ملكة البساط" والتي جمعت بين أبرز 6 لاعبات مصنفات في العالم للوزن الخفيف على منافسات أول بطولة تحمل اسم " ملكة البساط" بصالة كاريوكا أرينا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

انطلقت المنافسات بين 6 لاعبات من العيار الثقيل في وزن تحت 62 كجم هن لويزا مونتيرو، وأنا رودريجيز، وبيانكا باسيلو، وأمل أمجاهيد، وأنا تاليتا، ومايسا باستوس. وكل واحدة منهن سبق لها الفوز والتتويج إما بلقب عالمي أو بلقب من ألقاب أبو ظبي جراند سلام.. فأخذت الجماهير مواقعها في المدرجات وبدأ الصراع بين نخبة القمة في رياضة الأقوياء وكانت لويزا مونتيرو التي لعبت ضمن منافسات المجموعة " ب" هي البطلة التي لا تقهر حيث خاضت 4 نزالات قوية في أقل من ساعتين وفازت فيها جميعا.

فقد فازت في النزال الأول على أنا تاليتا بحركة الخنق المثلثية بالقدمين ثم تجاوزت أمل أمجاهيد في النزال الثاني بالنقاط و خاضت نزال نصف النهائي أمام منافسة شرسة هي بيانكا باسيليو التي صمدت طويلا أمام لويزا، وأرهقتها حتى قرب النهاية عندما أمسكت لويزا بظهر بيانكا وأجبرتها على الاستسلام لتتأهل إلى النهائي الذي جمعها مع أنا رودريجيز.

وفي النهائي "الحلم" حاولت لويزا مونتيرو جاهدة دفع منافستها البرازيلية أنا رودريجيز للاستسلام لكنها لم تنجح و اكتفت بالحصول على 4 نقاط منها أهدت لها أول لقب لـ" ملكة البساط" في تاريخ منافسات الجوجيتسو.

وقالت لويزا: "إنها أهم لحظة في حياتي بعد أصعب نزالات في كل بطولاتي التي شاركت فيها إنه يوم للتاريخ، سيبقى في الذاكرة إلى الأبد".

بطولة ملكة البساط كانت على موعد آخر في أبوظبي على صالة مبادلة أرينا في 17 يناير من العام الجاري لكن منافساتها خصصت هذه المرة لأقوى 8 بطلات عالم في الوزن الثقيل تحت 95 كجم أبرزهن جابرييل باسينها ، وكيندال ريوزينج ، وثامارا سيلفا ، ومارتينا جرامينوس ، وسامانثا كوك، وناتالي دي جيسوس، في تجمع تاريخي من المواهب والمهارات.

و احتاجت " باسينها " لتحقيق الفوز في 4 نزالات قوية خلال أقل من ساعتين حتى تتأهل للنهائي الأول في التاريخ للوزن الثقيل أمام مواطنتها ناتالي دي جيسوس، التي فازت هي الأخرى في كل مواجهاتها.

و في النزال النهائي تمكنت باسينها ابنة الـ 19 عاما من تحقيق المفاجأة الكبرى و تغلبت على دي جيسوس بنتيجة 2 / 1 بصعوبة، بعد نزال عنيف وتوجت بأول وأهم لقب عالمي بعد أصعب 5 نزالات متتالية و نالت تحية الجماهير التي هتفت لها فأهدت باسينها لهم الفوز وأشادت بالتنظيم الاحترافي الذي قدمته أبوظبي لتلك البطولة، وبالأجواء المثالية، وقدمت الشكر لأصدقائها ومشجعيها الذين دعموها طوال مسيرتها الناجحة مع الجوجيتسو.

من ناحيته أكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو أن بطولة " ملكة البساط" كانت أهم مبادرة انطلقت في موسم 2019 – 2020 وأنها نجحت في تحقيق مشاهدات بمئات الملايين حول العالم عبر المحطات التليفزيونية وكافة وسائل الاعلام التقليدية والحديثة، وأن تلك البطولة سوف تستمر في المواسم المقبلة لتقدم للعالم أقوى لاعبة في العالم بالوزن الخفيف، وأقوى لاعبة في الوزن الثقيل، وربما نفكر في الوزن المتوسط أيضا.

و أضاف: " نفكر في تقديم الجديد كل عام، وبعد أن كنا ننظم بطولة واحدة هي أبوظبي جراند سلام، بات لدينا 3 بطولات حاليا هي أبوظبي جراند سلام، وملك البساط، وملكة البساط، ومن المنتظر أن يشهد الموسم المقبل مشاركة لاعبي الإمارات في بطولة ملك البساط بتوجيهات من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي الإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي".