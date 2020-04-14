سباحة العين .. انضباط ونظام في التدريب عن بعد

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قام فريق نادي العين للسباحة بتطبيق التدريبات عن بعد تحت اشراف المدرب عبدالله سبيت والكابتن شريف زكريا، للمحافظة على اللياقة البدنية وإبقاء فرق السباحة في درجة مقبولة من الجاهزية قبل استئناف النشاط الرياضي بعد انجلاء أزمة فيروس كورونا ،

وأوضح عمر المهري، اداري فريق السباحة العيناوي أن التدريبات عن بعد بدأت في العين قبل أسبوع من الآن حيث كانت البداية بالفريق الأول ومن ثم فرق المراحل السنية، وستتواصل بصفة مستمرة وأشاد بالتجاوب الكبير من قبل جميع اللاعبين وانضباطهم والتزامهم بالتوجيهات كافة من قبل المدربين والمشرفين،

كما أثنى على دور أولياء الأمور الذين ظلوا يتابعون أبنائهم لحظة بلحظة ويبدون ملاحظاتهم باستمرار على نظام التدريب عن بعد والذي وجد تجاوبا كبيرا من قبل اللاعبين.

وعبر المهري عن شكره وتقديره لمجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي العين برئاسة خميس عبيد الكعبي، وأعضاء مجلس ادارته والأجهزة الفنية والإدارية بجميع فرق سباحة العين لجهودهم الكبيرة في تنفيذ واستمرار التدريبات عن بعد في ظل ظروف الأزمة، داعيا الله أن يزيل الغمة ويحفظ البلاد والعباد.