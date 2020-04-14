بن سليم يطلق خطة رقمية لأندية السيارات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلق محمد بن سليم بصفته رئيس المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة والتنقل، مخططاً مدعوماً من الاتحاد الدولي للسيارات لمساندة أندية السيارات والسياحة، والتنقل في كل من البلدان التالية: عمان وليبيا وفلسطين والسودان ومصر لتقديم خدمات التنقل للمستهلكين الرقميين، ويشمل المخطط بناء ما يسمى بموقع العلامة البيضاء، لهذه الأندية للوصول إلى الملايين من مستخدمي خدمات التنقل، وصرح بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي (فيا) قائلاً: «لقد شهدنا في دولة الإمارات نمواً كبيراً في عدد العملاء الذين يبحثون على الخدمات عبر الإنترنت في السنوات الماضية.