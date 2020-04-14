«الدراجات» يشيد بجهود القطاع الصحي

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أشاد مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامة أحمد الشعفار بالجهود الكبيرة والملموسة والمقدرة، التي يبذلها القطاع الصحي ورجال الشرطة والقطاعات الخدمية المختلفة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد وأثنى على الدور المتميز الذي يقومون به للتصدي لهذا الوباء والقضاء عليه، وحماية أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، وأكد الشعفار أن هذه الكوادر التي تعمل بكل طاقتها وبتضحية وإنكار للذات تستحق منا كل التحية والتقدير والاحترام، مضيفاً أنه على ثقة تامة أن جهود الدولة ستتكلل بالنجاح في القضاء على هذا الفيروس، مشيراً إلى أن اتحاد الدراجات كان في مقدمة الاتحادات التي طبقت الإجراءات الاحترازية.