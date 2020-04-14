«الثقة» يوزع المير الرمضاني على منتسبيه

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

في بادرة طيبة من نادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة قامت اللجنة الاجتماعية بالنادي بتوزيــــع الميــــر الرمضاني على أعضاء النادي من أصحاب الهمم، وذلك ضمــــــــن برنامــــــــج «تواصل بلا حدود»، الذي يهدف إلى توصيل المساعدات إلى أعضاء النادي وأسرهم، وأكد الدكتور طارق سلطـــان بن خادم أن المبــــادرة تأتي ضمن برامـــــج تواصـل بلا حدود والتي تعزز مبــــدأ العطــــاء تزامنــــاً مع قرب شهر رمضان الفضيـــل وأضاف إن المبـــادرة تهـــدف إلى المساهمــــــــة في توفيرــــ المـــــواد الغذائية الأساسية، بجانب توفير بطاقــــــــــات شرائيـــــة، مشيـــــراً إلى أن ثقافـــــــــة المير الرمضاني ثقافة متأصلة في المجتمع الإماراتي، وهي تعكس قيم العطاء والبذل والمشاركة والتضامــــن المجتمعي بين مختلف أفرـاده وشرائحــــه، لتحقق حالة من التكافل والتلاحم بين مختلـــف فئاته على النحــــــــو الذي يشكــل شبكة أمان مجتمعي نوعي.