الحوسني ينضم إلى متطوعي مكافحة "كورونا"

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

انضم إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو تحت 18 عام، ومدرب الشارقة وعجمان للدفاع عن النفس، إلى متطوعي مكافحة "كورونا" ليصبح ضمن أوائل الرياضيين الذين أقدموا على مساعدة مؤسسات الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتطوع الحوسني ضمن فرق شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وتم توزيعه بمركز المسح من المركبة بعجمان.

وقال الحوسني لـ "البيان الرياضي" افتخر كوني ضمن المتطوعين الذين أقدموا على تقديم المساعدة لمؤسسات الدولة في مواجهة هذا الوباء الذي يجتاح العالم، ولا شك انه واجب وطني فمن يمتلك إمكانية المساعدة فعليه المبادرة، ولا يبخل بجهده ووقته، ونحن جميعاً جنوداً للوطن، كما اشاد بالأقبال الكبير من جانب الشباب والفتيات المواطنين والمقيمين في المبادرات التطوعية.

وأوضح مدرب منتخب الجوجيتسو أن يومه يبدأ في السادسة صباحاً حيث يمارس تمارينه الرياضية، ويذهب إلى مركز المسح من المركبة بعجمان، في التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، بعدها يعود إلى منزله، ليواصل نشاطه في تقديم التدريبات عن بعد للاعبيه في الخامسة عصراً.