ريما الحوسني تشارك في احتفالية الآسيوي بالكوادر الطبية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شاركت العقيد الدكتورة ريما الحوسني، مديرة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي، في الحلقة الخاصة من حملة #إيقاف سلسلة المرض، والتي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، احتفالاً بأبطال الطواقم الطبية الذي يواصلون المخاطرة بحياتهم، ويعملون على مدار النهار والليل من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتحدثت العقيد الدكتورة ريما الحوسني، عن تجربتها في فحص المرضى ومواجهة هذا الوباء، قائلة: "عندما نرتدي ملابس الحماية، لا نستطيع التنفس بشكل طبيعي وأحياناً نشعر بالضيق، وهذا يتسبب بالصداع، وهذا الأمر ليس سهلاً، وغير مريح على الإطلاق، وأنا أحتاج للعناية بأطفالي، وفي ذات الوقت يتوجب علي اتخاذ إجراءات وقائية إضافية لحمايتهم وحماية نفسي".

وأردفت: "يجب على الناس أن يستمعوا لنصائح القطاع الطبي، ويساعدونا من خلال البقاء في المنازل، وإبقاء مسافات مع الآخرين والمحافظة على نظافة أنفسهم، الناس لا تدرك حجم المشكلة، وأرجو منكم أن تساعدونا وتساعدوا الحكومات، العالم يمر بأوقات صعبة، ويجب على الناس ألا يزيدوا الأمر تعقيداً ويساعدونا على كسر سلسلة انتشار المرض".





