«الإمارات للترايثلون» تطلق برنامجاً للتدريب الافتراضي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلقت جمعية الإمارات للترايثلون، برنامجاً للتدريب الرياضي الافتراضي عن بعد، وهي مبادرة مجتمعية جديدة للمساعدة في الظروف الاستثنائية، التي تمر بها الدولة والعالم، وتهدف المبادرة إلى محافظة الرياضيين على لياقتهم البدنية والفنية استعداداً لعودة النشاط الرياضي قريباً، ويستخدم اللاعبون خلال الحصص التدريبية عن بعد تطبيقات عدة ومنها تطبيقات الاتصال المرئي، وتطبيق زويفت الخاص بالجري وركوب الدراجات، وشارك في تمرين الدراجات عن بعد مرات عدة خالد الفهيم رئيس مجلس الإدارة مع مجموعة من الرياضيين، فيما شاركت الطفلة عفراء خالد أصغر لاعبة ترايثلون إماراتية في الدولة «8 سنوات» في التدريبات الافتراضية برفقة والدتها.