تميز «آسيوي الملاكمة» في «الحقبة الإماراتية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

حقق الاتحاد الآسيوي للملاكمة إنجازات مميزة في العام الأول له في «الحقبة الإماراتية»، والتي بدأت بانتخاب أنس العتيبة رئيساً للاتحاد القاري، وانتقال مقر الاتحاد إلى أبوظبي، وأشار التقرير السنوي للاتحاد إلى العديد من المبادرات واستحداث 5 بطولات، وإطلاق التصنيف القاري للمرة الأولى، وأكد العتيبة عدم تأثر نشاط الاتحاد نظراً لعدم وجود بطولات في الوقت الحالي، وأن العمل يسير حالياً في الاتحاد الآسيوي بآلية التواصل عن بعد، لافتاً إلى أن أول بطولة على أجندة الأحداث هذا العام هي بطولة «آسيا للواعدين» المقررة في سبتمبر المقبل بالبحرين، وبعدها بطولة آسيا للشباب في شهر أكتوبر ولم نقرر بعد مكانها، ثم بطولة آسيا للرجال في شهر نوفمبر بالهند، وبطولة «غراند سلام 2» بالصين في ديسمبر المقبل، وأشار إلى إرسال تعميم إلى الاتحادات الوطنية في آسيا للالتزام بتطبيق عوامل السلامة، ومطالبة اللاعبين والحكام والمدربين بالبقاء في البيوت والحفاظ على التدريبات المنزلية.