الاتحاد العربي للدراجات يفعّل «العمل عن بُعد»

خلال اجتماع سابق للاتحاد العربي للدراجات | من المصدر

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  • (دبي - البيان الرياضي)
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حفاظاً على سلامة الموظفين وصحتهم، والتزاماً بتوجيهات حكومة الإمارات الحاضنة لمقر الاتحاد العربي للدراجات، اعتمد الاتحاد تفعيل منظومة العمل عن بعد، مع استمراره في أداء وتقديم كل خدماته وأعماله، وخلال الفترة الماضية قام الاتحاد بالعديد من المبادرات التوعوية والأنشطة الافتراضية، بهدف حث الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلته لتشجيع وحث الدراجين العرب لممارسة هوايتهم والحفاظ على لياقتهم البدنية، من خلال التمرن في منازلهم، كما أعلن الاتحاد تضامنه مع الاتحادات الوطنية للدراجات في مواجهة فيروس «كورونا»، وقدم العديد من المبادرات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

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