إطلاق سلسلة تدريبات للاعبي الجوجيتسو عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو عن إطلاق سلسلة من دورات التدريب عن بعد للاعبي المنتخب الوطني، وذلك بهدف رفع معدل لياقتهم البدنية، وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات الدولية المقبلة، وانطلقت أولى هذه الدورات أول من أمس، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني البرازيلي رامون ليموس، الذي افتتح الحصة التدريبية عبر «الإنترنت»، بمجموعة من الجوانب النظرية والخطط الفنية واستعراض الإستراتيجية الخاصة بإعداد اللاعبين للمرحلة المقبلة، في ظل التحديات الصحية الراهنة التي تواجه معظم دول العالم، وتفرض على الأفراد المكوث في منازلهم، وأظهر لاعبو المنتخب وفي مقدمتهم البطل فيصل الكتبي، وعمر الفضلي، وزايد الكثيري وغيرهم، تفاعلاً وتجاوباً لافتين مع الحصة التدريبية، كما أبدوا جاهزية كبيرة من خلال تأديتهم التمارين التطبيقية التي ركزت على الجانب البدني.

توظيف الإبداع والابتكار

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، إنه وفي ظل التباعد الاجتماعي الناتج عن الظروف الراهنة، يتعين علينا أن نوظف عاملي الإبداع والابتكار في التخطيط للفترة الإعدادية المقبلة للاعبينا المحترفين، الذين يمثلون عماد الإنجازات الرياضية للدولة، وتأتي سلسلة الدورات التدريبية عن بعد، وبشكل مثالي، بين المدرب البرازيلي راموس ليموس واللاعبين من جهة، وبين اللاعبين أنفسهم من جهة أخرى، ومواكبة لرؤية الاتحاد في الإبقاء على شغف وجاهزية اللاعبين، لتقديم الأفضل حال عودة عجلة البطولات للدوران من جديد.