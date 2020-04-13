الشارقة يبقي على مدرب فريق اليد ومحترفيه

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أكد محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس لجنة الألعاب الجماعية، الإبقاء على الجهاز الفني ومحترفي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، وقال: منحنا المدرب الجزائري سفيان الحيواني ومحترفي اللعبة بالنادي وهما المصري علي الزين والثاني بفئة المقيمين البحريني علي ميرزا الإجازة والسفر كل منهم إلى وطنه، وهذا الإجراء يعزز ثقتنا بمن قدم الجهود الكبيرة والتي أسهمت في تحقيق الفريق للعديد من البطولات محلياً وخارجياً، ومنها في الموسم الماضي، بطولة السوبر الإماراتي للمرة الثالثة والأولى للسوبر الخليجي، وثالث بطولة الأندية الآسيوية بالكويت.