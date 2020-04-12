التوأم "ماجد وسلطان" كرم في ذمة الله بحادث سير مؤلم

المصدر: دبي ـــ فائز بجبوج

فقدت الرياضة وبوجه الخصوص أسرة كرة اليد بنادي شباب الأهلي مساء اليوم التؤام الشقيقين ماجد وسلطان ابني الرائد عبد الله كرم المازم إثر حادث اليم على طريق سويحان العين باصطدامهما بسيارة شحن كبيرة وجهاً لوجه في طريق عودتهما للشارقة بعد ان قدما أوراقهما الثبوتية للانتساب لكلية زايد العسكرية، ويذكر ان الشقيقين يلعبان ضمن صفوف فريق ناشئي كرة اليد بنادي شباب الأهلي.

واكد ذلك والد المغفور لهما الرائد عبد الله كرم والذي تقبل واجب العزاء مباشرة من كل الذين تواصلوا معه مؤمنا بقضاء الله وقدره ومحتسباً إياهما في جنات الخلد، وأوضح الرائد عبد الله انه سيتم صباح غد إجراء مراسم الدفن في مقبرة الشارقة عقب الانتهاء من إجراءات الدفن التي تقوم بها دائرة الصحة وبلدية الشارقة.

واكد ان الظروف الصحية العامة والراهنة بانتشار فيروس كورونا وامتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذاً لأوامر ولاة الامر فسوف تتم مراسم الجنازة للمغفور لهما بالاغتسال والصلاة عليهما ودفنهما بمثواهما الأخير على نطاق ضيق محصوراً على بعض من أهلهما وذويهما، وسيتم تلقي واجب العزاء عبر الاتصال الهاتفي او وسائل التواصل الاجتماعي، او الاتصال الهاتفي على الرقم 971506533622 او 971509999270. وانا لله واليه راجعون.