" اتحاد الجوجيتسو" يطلق مرحلة جديدة للتدريب عن بعد

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

اطلق اتحاد الإمارات للجوجيتسو سلسلة جديدة من دورات التدريب عن بعد للاعبي المنتخب الوطني، وذلك بهدف رفع معدل اللياقة البدنية وتعزيز الجاهزية للاستحقاقات المقبلة.

جاءت الدورات تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني البرازيلي رامون ليموس، الذي افتتح الحصة التدريبية عبر الإنترنت بمجموعة من الجوانب النظرية والخطط الفنية واستعراض الإستراتيجية الخاصة بإعداد اللاعبين للمرحلة المقبلة في ظل التحديات الصحية الراهنة، التي تواجه معظم دول العالم، وتفرض على الأفراد المكوث في منازلهم.

وأظهر نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو وفي مقدمتهم البطل فيصل الكتبي، وعمر الفضلي، وزايد الكثيري وزملائهم، تفاعلاً وتجاوباً مع الحصة التدريبية.

كما أبدوا جاهزية كبيرة من خلال تأديتهم للتمارين التطبيقية التي ركزت على الجانب البدني. وحرص معظم لاعبو المنتخب في الفترة الماضية على أخذ زمام المبادرة وتصميم برنامج رياضي منزلي ملائم لهم، بحيث يواكب جهودهم في الحفاظ على معدل عالي من اللياقة البدنية ومدعوم ببرامج غذائية متوازنة.