مجلس دبي الرياضي يطلق مبادرة «مضمارك في بيتك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق مجلس دبي الرياضي تحدياً جديداً يحمل اسم «مضمارك في بيتك» لعشاق الدراجات الهوائية، والذي يهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل وذلك ضمن مبادرته الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم be fit, be safe» التي انطلقت من دبي ووصلت إلى الملايين في العالم، وتفاعل معها الأفراد من مختلف الجنسيات والمؤسسات الرياضية والإعلامية ومراكز التدريب المتخصصة من داخل وخارج الدولة كونها تهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضة وتمارين النشاط البدني داخل المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

ويواصل مجلس دبي الرياضي تقديم المزيد من الفعاليات التي تتناسب مع مختلف فئات المجتمع وعشاق جميع الرياضات، فبعد ختام الماراثون المنزلي الذي شهد مشاركة واسعة ومع استمرار التدريبات اليومية لمختلف الرياضات في المنزل أعلن المجلس عن إطلاق تحدي «مضمارك في بيتك»، حيث يمكن للجمهور من كافة الجنسيات ومختلف الأعمار والمستويات البدنية المشاركة في التحدي من خلال تطبيق مجلس دبي الرياضي للدراجات الهوائية Dubai cycling.

فرصة

ويتيح تطبيق مجلس دبي الرياضي للدراجات الهوائية الفرصة لمشاركة هواة رياضة الدراجات الهوائية التي تعد من أكثر الرياضات انتشاراً في العالم وتحظى بشعبية كبيرة في دولة الإمارات خاصة مع انتشار المضامير المصممة على أحدث المعايير الدولية واستضافة الدولة لأشهر بطولات الدراجات الهوائية العالمية كل عام.

وستكون المرحلة الأولى من التحدي هي سباق السبرينت (تحدي السرعة) الذي يتنافس فيه المشاركون على مسافة 2.1 كيلومتر، حيث تتيح للمشاركين تحدي أصدقائهم والتنافس على أسرع زمن، ويمكن التنافس في فئتين، فئة اللعب السريع والتي يتنافس فيها المشارك 4 متسابقين افتراضيين يختارهم التطبيق بشكل عشوائي، وفئة التحدي التي يقوم فيها المشارك بتحدي أصدقائه المسجلين في التطبيق عندما يكون الجميع متصلين بشبكة الإنترنت.

تطبيق

ويتمكن المتسابقون من متابعة كافة تفاصيل التحدي من خلال التطبيق، كما يمكنهم عرض قائمة المتصدرين بأسرع زمن من المشاركين في التحدي، ويُمنح الفائزون ميداليات من خلال التطبيق حيث يمكن للمشاركين تجميع الميداليات على أساس المسافة التي يقطعونها، كما يختار المتسابق لون القميص الذي يشارك به في التحدي من خلال التطبيق، وسيطلق مجلس دبي الرياضي المزيد من الفعاليات الخاصة برياضة الدراجات الهوائية عبر هذا التطبيق خلال الفترة المقبلة.

كما يمكن للمشاركين تصوير مشاركتهم في التحدي ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي مع استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.