روبرت مارشان.. 108 أعوام من التحدي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يواصل العجوز الفرنسي روبرت مارشان، الذي يبلغ من العمر 108 أعوام، حياته الطبيعية المليئة بالنشاط والرياضة، في ظل إجراءات الحجر الصحي، للحد من تفشي فيروس كورونا في بلاده، التي تشهد انتشاراً واسعاً للوباء.

نعم، في هذه السن لا يزال هذا العجوز مصرّاً على ممارسة الرياضة، وهذا ما منحه لقب أكبر الرياضيين سناً في العالم، وهو يواصل تدريباته اليومية، رغم الحصار الذي يفرضه عليه فيروس «كورونا» داخل شقته في ضواحي باريس.

مارشان عاصر الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكان شاهداً على تفشي الإنفلونزا الإسبانية بين 1918و1919، التي تسببت في وفاة بين 50 و100 مليون شخص حول العالم، وقال في تصريح لصحيفة «لو بارزيان»، إنه ليس لديه ذكريات شخصية مع ذلك الوباء، لكنه يذكر أنه كان محاصراً بالفعل مثل بقية أطفال الحرب، وأضاف قائلاً: تم فصلي وحيداً في عائلة لم أكن أعرفها، لإيوائي من القتال، كنت هناك أثناء تفشي الوباء، ولم أكن أخاطر بأي شيء، لم أواجه هذا المرض بشكل مباشر، لكني أعلم أنه خلال تلك الفترة، تم طلب والدتي للعمل في المستشفى.

بالنسبة له، الأزمة الحالية مختلفة تماماً عن الحرب التقليدية «ليس الأمر كذلك»، كما قال، الحرب إرادة بشرية، ولكن هنا نحارب فيروساً يأتي من الطبيعة.

مارشان، الذي كان بطلاً في الجمباز، ملتزم بالحجر الصحي داخل شقته في ضواحي باريس الآن، وهو محمي بشكل جيد من فيروس «كورونا»، حيث إنه لديه اتصال واحد فقط مع العالم الخارجي، عن طريق صديق يوفر له احتياجاته الأساسية يومياً ، وأضاف : «لا تسألني عن حالتي»، وتابع وهو يضحك: «أشعر بالسوء، كالمعتاد! لدي مرض كبار السنّ الذين يبلغون من العمر 108 سنوات».

استمرار

كان من المفترض أن يعتزل روبرت مارشان ركوب الدراجة الهوائية في 2018، في عمر 106 أعوام، بعدما رفض الاتحاد الدولي الموافقة على تسجيل أي سجّل له، خوفاً على صحته، لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في ممارسة رياضته المفضلة.

يصعب طبعاً تصديق أن شخصاً في سن 108 أعوام، يواصل ممارسة الرياضة، وخاصة ركوب الدراجة، على أعلى مستوى، لكن مارشان سبق أن حقق رقماً قياسياً، قدره 22,547 كم في الساعة، لمن هم فوق سن 105 أعوام في 2017، ولا يعتبر نفسه ظاهرة، بل نموذج بسيط وعادي، يتخذ من الرياضة أسلوب حياة.