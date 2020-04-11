«هاس» خامس فرق الفورمولا 1 تخفيضاً للرواتب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أصبح فريق هاس، المملوك للولايات المتحدة، خامس فريق فورمولا 1 يضع جزءاً كبيراً من قوته العاملة في إجازة قسرية نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن قامت فرق، مثل ماكلارين ويليامز وريسينج بوينت ورينو، باتخاذ القرار نفسه في الأيام العشرة الماضية، وتم الاتفاق مع السائقين والموظفين الرئيسين على تخفيض في الرواتب.

ومن بين الفرق السبعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، لم يعلن عن تخفيضات الرواتب أو حالات الغياب القسري سوى مرسيدس وريد بول، وهما الأفضل في الموارد.

وبموجب خطة للاحتفاظ بالوظائف أعلنت عنها حكومة المملكة المتحدة، يمكن للشركات المطالبة بنسبة 80% من تكاليف أجر الموظفين حتى 2500 جنيه إسترليني شهرياً.

وتعمل فرق الفورمولا 1 على إغلاق إلزامي للمصانع، على أمل تحرير الجدول الزمني للسباقات بمجرد رفع القيود المتعلقة بالفيروس في البلدان بجميع أنحاء العالم.

وتم اتخاذ سلسلة من التدابير لتوفير التكاليف، بما في ذلك تأخير تغيير القاعدة الرئيسة المخطط لها مسبقاً لعام 2021، وإجبار الفرق على تشغيل سياراتها 2020 في العام المقبل أيضاً.

وتُجري الفرق مفاوضات على تخفيض سقف الميزانية البالغ 175 مليون دولار، المقرر دخوله حيز التنفيذ في عام 2021، مع تحديد اجتماع آخر في الأسبوع المقبل.

ولم يبدأ موسم الفورمولا 1 بعد، وتم إلغاء السباقات التسعة الأولى، ومن المتوقع أن يتبعه المزيد، وهناك توجه إلى إقامة السباقات بلا جمهور.