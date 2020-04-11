رسالة شكر للإمارات من غافيريا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

وجه الكولومبي فرناندو غافيريا بطل الدراجات الهوائية، دراج فريق الإمارات، رسالة شكر إلى الإمارات عقب عودته إلى بلده ونشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» مثمناً الرعاية الطبية المميزة التي تلقاها خلال إصابته بفيروس «كورونا»، وقال «أشكر حكومة الإمارات ومطر اليبهوني رئيس نادي أبوظبي للدراجات وكل أعضاء فريق الإمارات على دعمهم ، كانت فترة صعبة، ولكنني محظوظ لأني تلقيت أفضل علاج ورعاية طبية في العالم، يسعدني أن أتمكن من العودة إلى المنزل واحتضان أحبائي مرة أخرى». وكان غافيريا أصيب بالفيروس خلال مشاركته في طواف الإمارات الذي تم إيقافه 27 فبراير الماضي وهو يعد أحد أبرز الدراجين المتخصصين في السرعة في العالم.