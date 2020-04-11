«أبوظبي الرياضي» ينظم سباق «خلّك في البيت للجري»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم سباق خلك في البيت للجري في إطار الحملات والمبادرات التوعوية للحفاظ على الصحة وتفعيل الأنشطة والبطولات الرياضية عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة.

وأعلن المجلس عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الذي يقام يومي 17 و18 أبريل الجاري عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، إذ حدد عدداً من المسافات للمشاركة تبلغ 3 و5 و10 كلم لكافة الأعمار والجنسيات، باستخدام أجهز ة الجري في المنزل ومشاركة النتائج عبر الموقع الإلكتروني. وكان مجلس أبوظبي الرياضي قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم بطولة خلك في البيت المفتوحة للشطرنج التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى 13 أبريل الجاري بمشاركة 371 لاعباً يمثلون 63 جنسية على مستوى الدولة، بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

أساتذة الشطرنج

من جهة أخرى تقام بطولة الأساتذة الدولية للشطرنج عن بعد ضمن ثاني بطولات الحدث يوم الأربعاء المقبل، إذ يبلغ إجمالي جوائزها 10 آلاف دولار، وتقتصر المشاركة في البطولة على اللاعبين أصحاب الألقاب الدولية وبأسمائهم الحقيقية. وتقام البطولة وفق النظام السويسري من 12 جولة، حيث يتأهل اللاعبون الأربعة الأوائل للنهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين، وسيكون هناك استراحة مدة نصف ساعة قبل البدء بمباريات النهائي بوقت محدد للمباراة 3 دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانية لكل نقلة ملعوبة، إذ من المتوقع أن تشهد البطولة التي تقام في يوم واحد مشاركة قياسية بعد أن وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لنخبة نجوم اللعبة على مستوى العالم.