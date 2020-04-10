تغريدات جون سينا تثير الجدل بين جماهير المصارعة الحرة

المصدر: متابعة - خالد المهيري

"كل شيء انتهى، عندما يحين وقت الرحيل، أجعلهم يخمنون" بهذه الكلمات غرد نجم ( WWE) جون سينا على حسابه الشخصي في ( تويتر )، مثيرا الكثير من الجدل لدى جماهير المصارعة الحرة.

كما غرد النجم المخضرم لاحقا: "عدم اليقين يجلب عدد من التحديات، أصعب التحديات التي نواجهها مع أنفسنا بأن نكون في أفضل حال، إنه تحد يستحق الجهد".

ووضعت التغريدات الغامضة لجون سينا عددا من علامات الاستفهام، إذا رأى فريق بأن النجم المخضرم يمهد لقرار اعتزال عالم الحلبات و التركيز على مسيرته السينمائية، فيما رأى فريق آخر بأن جون سينا ينوي الغياب عن عروض المصارعة الحرة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت تقارير صحفية سابقة تحدثت عن وجود خلاف كبير بين جون سينا و إدارة ( WWE )، خاصة عقب اعتماد المنظمة على وجوه جديدة للترويج لها وعلى رأسهم النجم الشاب رومان رينز والذي سطع نجمه في السنوات الأخيرة.