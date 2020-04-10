بن سليّم يطلق برنامجاً للسائقين على الإنترنت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) عن إطلاق برنامج ( كوفيد- 19 ويبنار)، وهو برنامج تعليمي على الانترنت، وذلك مع مدير الطاقم الطبي الدكتور شون بيتربريدج، وهو عضو نشط في تطوير البحوث والمعرفة في مجال طب رياضة السيارات والدراجات النارية والطوارئ، وسوف يعقد البرنامج يوم الاثنين المقبل، عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، علماً بأن هذا البرنامج التعليمي المجاني، سوف يكون متاحاً لجميع السائقين والمسؤولين والموظفين والجهات ذات العلاقة المرخصين في رياضة السيارات والدراجات النارية في دولة الإمارات، وقال بن سليم، وهو أيضا الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية: «في فترة البقاء بالمنزل« خلك بالبيت»، من المهم أن تحظى عائلة رياضة السيارات الإماراتية بأحدث النصائح الطبية التي تكمل وتدعم جهود حكومتنا، وسيتم قريبا إرسال بريد الكتروني إلى الأعضاء المسجلين، والبالغ عددهم أكثر من 2000 عضو، كما أن منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية تخطط أيضاً لمزيد من البرامج التعليمية عن بعد لفائدة مسؤوليها قبل سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في أبوظبي».