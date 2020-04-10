اتحاد المصارعة والجودو يُشيد بمبادرة نادي الشارقة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بمبادرة مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس، برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، التي شهدت تواصل تدريبات فرق النادي المختلفة للجودو عن بعد نتيجة الظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم، وذلك استفادة من جهود مدربي الجودو بالنادي وبإشراف المسؤولين في النادي الذين تابعوا تنفيذ جداول حصص التدريب شبه اليومية لكافه اللاعبين عن طريق الإنترنت، والتي تعدها الكوادر الفنية في شكل حصص تدريبية مصورة عبر الفيديو،مؤكداً أن كافة فرق الجودو والمصارعة بالاتحاد على مستوى الدولة تواصل جهودها التدريبية، للمحافظة على لياقتها مع تواجدها وسط أهلها لمتابعة كافة المستجدات، بجانب تعميق الروابط الاجتماعية التي تعد مكسباً تربوياً لتلك الفئات العمرية، وشملت الحصص التدريبية التي أعدها النادي، كافة جوانب التدريب التي تتضمن برامج الإحماء الرئيسية، مع شرح مهارات الجودو الدفاعية والهجومية، وكيفية تطبيق تلك المهارات بشكل جيد، مع بعض الألعاب الرياضية التي تهدف إلى تقوية عضلات الجسم بالكامل.