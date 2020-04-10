«كورونا» يربك حسابات الألعاب الجماعية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يقتصر تأثير فيروس «كورونا» السلبي على كرة القدم فقط، بل شمل ألعاب الكرة الجماعية الأخرى، وهي اليد والسلة والطائرة، التي اتخذت قراراً مشتركاً بإيقاف النشاط في الموسم الحالي، ثم قراراً ثانياً بالتأجيل إلى بدايات الموسم المقبل، وتعامل البعض منها مع مشكلة ضغط المباريات والمسابقات في الموسم المقبل، وآثر البعض الآخر، تأجيل الأمر ليبت فيه مجلس الإدارة الجديد، المفترض أن يتولى مسؤولية العمل في الدورة من 2020 إلى 2024، من خلال انتخابات لم يتحدد موعدها بعد، ويتوقع أن تتداخل أيضاً مع بداية الموسم المقبل.

كرة اليد

وقد تعامل اتحاد كرة اليد بصورة أكثر إيجابية مع هذه المشكلة، بإعلان لجنة المسابقات بالاتحاد عن روزنامة بطولات الموسم المقبل 2020/‏‏‏‏2021، والتي تنطلق بإقامة 5 مباريات من الجولة الثامنة عشرة والأخيرة لدوري رجال اليد في 4 سبتمبر 2020، والتي كانت مقررة في 17 مارس 2020، وتأجلت بسبب الفيروس، مع العلم أن الشارقة، حسم درع الدوري من الجولة السابعة عشرة، وتحدد فقط الجولة الأخيرة، ترتيب باقي فرق المسابقة من المركز الثاني ولغاية المركز العاشر، ثم يبدأ برنامج بطولات الموسم الجديد لفئة الرجال، بمباريات كأس الإمارات وتنطلق في 11 سبتمبر المقبل، على أن تنطلق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة المؤجلة من الموسم الحالي 2019/‏‏‏‏2020 في 13 أكتوبر المقبل، وتعقبها بطولة الدوري العام، ويتم تحديد موعدها في وقت لاحق، وكذلك تحديد موعد بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ويختتم الموسم المقبل والجديد ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمحدد لها موعد انطلاق مبدئي يوم 23 أبريل 2021.

كرة السلة

ونجح اتحاد كرة السلة أيضاً، في تحديد مستقبل مسابقات الموسم الحالي، ووضع تصوّر مبدئي للموسم المقبل، وساعده على ذلك التخطيط المبكر، والذي سبق توقف النشاط بسبب فيروس «كورونا» بأسابيع قليلة، حسب ما أكد سالم المطوع أمين السر العام للاتحاد، والذي أشار إلى وجود أكثر من ارتباط خارجي للمنتخبات والأندية في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي استلزم تقليص عدد المباريات والمسابقات المحلية، ومن تلك المشاركات بطولة الأندية الخليجية الأبطال المؤهلة للبطولة الآسيوية، وكانت مقررة في 29 مايو، وتأجلت إلى 16 سبتمبر المقبلين، والبطولة العربية لمنتخبات الرجال في نوفمبر المقبل بتونس، وبطولة الأندية الخليجية في البحرين في نوفمبر أيضاً، وكشف عن اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الأسبوع المقبل، لتجهيز سيناريو الموسم المقبل، وسيكون وفق ما سبق وتم الإعلان عنه، بإكمال مسابقة الدوري في الموسم الحالي، ثم تقليص نشاط الموسم الجديد من 4 إلى 3 بطولات محلية بالنسبة للرجال، وستكون تلك البطولات هي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

الكرة الطائرة

وأما بالنسبة لاتحاد الكرة الطائرة، فما تزال الأمور عالقة، بعدما قرر مجلس الإدارة الحالي للاتحاد، ترك الأمر بيد مجلس الإدارة الجديد، وقام بتأجيل مسابقات الموسم الحالي إلى الموسم المقبل، على أن يكون القرار بالاستكمال أو الإلغاء من قبل المجلس الجديد، وبالتالي التخطيط لمسابقات الموسم المقبل، أيضاً سيكون من خلال المجلس الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد، أن العمل في الاتحاد مكمل لبعضه، بمعنى أن المجلس الجديد يكمل العمل الحالي بصرف النظر عن هوية الأعضاء، وأشار إلى أن الأعضاء الحاليين سيكونون متعاونين تماماً مع المجلس الجديد لتحقيق المصلحة العامة، حتى إذا تطلب الأمر عقد أكثر من اجتماع مشترك لتسيير الأعمال في بداية الموسم الجديد، على أن يكون القرار النهائي والحاسم بيد المجلس الذي سيتم انتخابه.