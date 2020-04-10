371 لاعباً من 63 جنسية في أولى جولات شطرنج «خلك في البيت»

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

سجّلت الجولة الأولى لبطولة خلك في البيت المفتوحة للشطرنج عن بُعد التي انطلقت أول أمس، مشاركة 371 لاعباً يمثّلون 63 جنسية على مستوى الدولة، وذلك بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وتقام البطولة في إطار الحملات والمبادرات المتواصلة لمجلس أبوظبي الرياضي من أجل تفعيل الأنشطة والبطولات الرياضية عن بُعد والعمل على رفع مستوى لاعبي الشطرنج باستخدام التقنيات الحديثة، حيث تستمر لستة أيام متتالية، تقام خلالها خمس جولات، وتحتسب أفضل ثلاث نتائج لكل لاعب، تمهيداً لترشيحه لنهائي البطولة الذي يجمع أفضل 24 لاعباً ممن حصلوا على أعلى نقاط من خلال المشاركة في الجولات الخمس، وفي ختام الجولة الأولى من البطولة فاز بالمركز الأول الأستاذ الدولي الهولندي إيفان سوكولوف مدرب نادي أبوظبي للشطرنج حالياً والمنتخب الوطني سابقاً برصيد 10.5 نقاط، وحل بالمركز الثاني الدولي السوري خالد الجلدة مدرب نادي فتيات الشارقة للشطرنج برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث نجم الإمارات الذهبي الاستاذ الدولي سالم عبد الرحمن برصيد 9 نقاط، وفي المركز الرابع بطل الإمارات لفئة الرجال لاعب نادي أبوظبي للشطرنج الاستاذ الدولي عمران الحوسني برصيد 9 نقاط، وفي المركز الخامس الاستاذ الدولي المصري علي فرحات مدرب نادي الفجيرة للشطرنج برصيد 9 نقاط.

منافسات يومية

وتتواصل منافسات البطولة يومياً في الساعة السابعة مساء حتى الاثنين المقبل، عبر الموقع الالكتروني لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية (www.chess.com)، وذلك بإشراف الحكمين الدوليين زهير أحمد وبوجدان جاربيا من نادي أبوظبي، اللذين تابعا مراقبة سير المباريات وتقوم إدارة الموقع بعد نهاية المباريات بإجراء فحص دقيق لمباريات الفائزين العشرة الأوائل ومطابقة النقلات التي قاموا بها مع محركات الشطرنج الإلكترونية والتي بدورها تعطي نسبة التطابق لكل مباراة مع المحرك وعلى أثرها يتم استبعاد اللاعب الذي يقوم بعملية الغش وشطب نتائجه وتوقيفه عن المشاركة ضمن الموقع مدى الحياة، تبلغ قيمة جوائز البطولة 39 ألف درهم، وتقام وفق النظام السويسري من 11 جولة.

وفي المقابل تقام بطولة الأساتذة الدولية للشطرنج عن بُعد، بقيمة جوائز 10 آلاف دولار ضمن ثاني البطولات في الحدث، وتنطلق في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات يوم الأربعاء المقبل، وتقتصر المشاركة في البطولة على اللاعبين أصحاب الألقاب الدولية.